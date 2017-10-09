09/10/2017 19:24


Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen açıklamayı yapıyor

Recep Tayyip Erdoğan

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile ortak basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizine dair açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından önemli notlar: 'Bu önemli toplantının ülkelerimiz ve bölgelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dostumuz, komşumuz ve stratejik ortağımız Ukrayna ile ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Evet, 25’inci yıl dönümündeyiz. Geride kalan çeyrek asırda ilişkilerimizin en temel unsurları, dostluk dayanışma ve işbirliği olmuştur. Ukrayna bölgemizin istikrar, güvenlik ve barışı noktasında kilit ülkelerden biridir. Bu itibarla biz ikili ilişkilerimize hep stratejik bir vizyonla yaklaştık. Ukrayna’yı daha 2003 yılında öncelikli ülkelerden biri ilan ettik. 2011’de de stratejik konseyi kurarak ilişkileri en üst seviyeye çıkardık. 2012’de yürürlüğe giren vize muafiyeti anlaşmasının ardından bu yıl kimlikle seyahat imkanını başlattık.'

'Şuanda cezaevinde olan Kırım Tatarı dostlarımız için her türlü girişim ve gayretin içerisindeyiz. Temenni ederim ki bu girişimlerin neticesini alırız. Bunların takipçisiyiz ve Kırım'la ilgili geçmişten bugüne kadar uluslararası yaklaşımımız bellidir. Kırımlı kardeşlerimizi kendimizden ayrı görmedik görmeyeceğiz.'

ABD ile vize krizi 

'Bu karar her şeyden önce üzüntü verici. Ankara'da Büyükelçi'nin böyle bir karar vermesi üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığı yetkililerimiz konu ile ilgili gerekli girişimler için muhattaplarını aradı. Bakanımız konuyu bana aktardığında kendilerine ilk şunu söyledim: Türkiye bir hukuk devletidir. Biz kabile devleti değiliz. Onların açıkladığı metin ne ise mütekabiliyet esasına dayalı olarak o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika’da yine büyükelçimiz anında açıklasın.'


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