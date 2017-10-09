Enis Berberoğlu hakkında verilen karara CHP'den ilk yorum

Tutukluluk hali devam edecek olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili CHP'li Bülent Tezcan açıklama yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, bozma kararını için şunları söyledi: 'Berberoğlu ile ilgili verilen mahkumiyet ve tutuklama kararları hukuka aykırıydı. Başından beri bunu söylüyorduk. İstinaf Mahkemesinin kararı, haklılığımızı ortaya koydu. Yerel mahkemeye adeta ders niteliğinde bir karar verdi. Ancak, tahliye kararı vermemiş olması bir eksikliktir. Kararın hukuka aykırı olduğu açıkça tespit edildikten sonra tutukluluk halinin devam etmesi yeni ve daha bir büyük bir mağduriyete neden olur. Bu nedenle derhal tahliye kararının da verilmesini bekliyoruz.'