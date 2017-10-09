Karar verildi Berberoğlu yeniden yargılanacak

CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu İstinaf Mahkemesi tarafından alınan karara göre yeniden yargılanacak

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla alakalı görüntülere ilişki görülen davada tutuklanmış, 25 yıl hapis cezası almıştı. Beberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, İstanbul Bölge Adliye 2.Ceza Dairesi'nin mahkemenin kararını bozduğunu açıkladı.Kararda "Sırrın daha önce ifşa edildiğinin kabulü halinde gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama suçunun unsurlarının oluşmayacağı" belirtildi. Ayrıca kararda; Berberoğlu davasından daha önce "bu bilginin ifşa oluşması halinde casusluk suçunun oluşmayacağı" vurgulanıyor.

"Yerel mahkemece anılan hususlara yer verilmeden hüküm kurulmuştur" denilen kararda, söz konusu casusluk suçunun oluşmamış olabileceğine dikkat çekiliyor.

Mahkeme ayrıca gazetede yayınlanan görüntülerin Aydınlık gazetesinde de yayınlanmasına ilişkin iddiayla açılan soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Can Dündar vurgusu

Kararda, haberi yayınlayanın Can Dündar olduğu, Can Dündar hakkındaki duruşmanın halen devam ettiği, Berberoğlu ile ilgili verilecek kararda Dündar'ın davasının sonuçlanmasının da etkili olması gerektiği belirtildi.

Kaçma şüphesinin görülmesi, mevcut delil durumu değerlendirildiği belirtilerek tutukluluk halinin ise devamına karar verildiği vurgulanıyor.CNN TÜRK'e konuşan Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün ise, Berberoğlu'nun derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Derhal tahliye çağrısı yapan bir diğer isim de CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan oldu.