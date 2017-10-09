09/10/2017 14:31


Yüksekdağ savunma yapmayınca duruşma ertelendi

Figen Yüksekdağ

HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında açılan 'Terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak' davasında sab-vunma yapmadı

Yüksekdağ hakkında geçtiğimiz yıl ‘HDP Eş Genel Başkanı’ olarak katıldığı il kongresi ve nevruz kutlamasında yaptığı konuşmalar nedeniyle Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 yıl ağır hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Başka bir suçtan Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ, mazeret bildirerek SEGBİS bağlantısı ile yapılacak duruşmaya katılmadı. Yüksekdağ’ın avukatı Ali Bozan, savcının esasa ilişkin görüşüne yönelik beyanda bulunmak üzere ek süre verilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise, ek süre vererek duruşmayı 4 Aralık’a erteledi.

 

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