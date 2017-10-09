09/10/2017 14:25


Flaş Erdoğan basın toplantısını iptal etti

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkentine gitmeden yapacağı basın toplantısını iptal etti

Vize krizinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyordu. Basın mensupları da havalimanında bir süre Erdoğan’ın basın toplantısı yapmasını bekledi. Ancak basın toplantısının iptal edildiği öğrenildi.

Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nden İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve bazı ilgililer uğurladı.

Özel uçak ‘TUR’ ile saat 11.55’te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da Ukrayna’ya gitti. 


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