09/10/2017 12:13


AK Partili isimden ABD'ye 'Oğlum bass git'

Hamza Dağ

AK Partili Hamza Dağ vize krizinin ardından sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu

AKP’nin Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından Twitter’daki hesabından açıklamalarda bulundu. ABD´nin Ankara Büyükelçisi John Bass´e göndermede bulunan AKP’li Dağ, ‘ABD Büyükelçiliği ABD´de yeterince FETÖ’cü var yenilerine gerek yok demek istemiş. Yıllarca güvenli bölge dedik. Oralı olmadılar. Kendimiz harekete geçince operasyon yapıyorlar. Oğlum `Bass´ git’ dedi.


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