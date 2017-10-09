AK Partili isimden ABD'ye 'Oğlum bass git'
AK Partili Hamza Dağ vize krizinin ardından sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu
AKP’nin Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından Twitter’daki hesabından açıklamalarda bulundu. ABD´nin Ankara Büyükelçisi John Bass´e göndermede bulunan AKP’li Dağ, ‘ABD Büyükelçiliği ABD´de yeterince FETÖ’cü var yenilerine gerek yok demek istemiş. Yıllarca güvenli bölge dedik. Oralı olmadılar. Kendimiz harekete geçince operasyon yapıyorlar. Oğlum `Bass´ git’ dedi.