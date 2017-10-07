07/10/2017 07:34


AK Parti'den Melih Gökçek-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama

Mahir Ünal

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, istifası beklenen Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan görüşmeye ilişkin konuşan Ünal, “Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama çok netti. Rutin bir görüşmeydi, yani Melih Bey’in daha önceden talep ettiği bir randevuya verilmiş rutin cevaptı. Yani Cumhurbaşkanımız görüşmek için çağırmadı Melih Bey’i, kendisinin daha önceden randevu talebi vardı. Bu talebe binaen tam da orada biliyorsunuz 5 milyon kitaplı bir kütüphane yapılıyor Külliye’nin orada ve gerçekten de bir müze çalışması var. Aynı zamanda da 15 Temmuz Şehitler Abidesi ile ilgili düzenleme halen devam ediyor. Bunlarla ilgili bir görüşmeydi. Ben daha önce de açıkladım, bir istifa talebi söz konusu değil ama bizim 4 aydan beri ısrarla söylediğimiz bir şey var. Sizlere bunu sürekli söylüyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın partiye tekrar dönmesiyle birlikte parti her şeyi elden geçiriyor. Teşkilatları elden geçiriyor, belediyeleri elden geçiriyor, hükümeti elden geçiriyor. Bütün bu elden geçirmenin amacı da 2019’a hazırlık. Bu süreçte bizim herhangi bir il başkanına, herhangi bir belediye başkanına, yani herhangi bir siyasinin kendisini siyasi güvence altında hissetmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Yani ‘Şunların istifası istenecek, şunların istifası istenmeyecek’ diye bir şey söz konusu olamaz. Yerel Yönetimler Başkanlığının bu konuda çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.


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