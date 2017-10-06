06/10/2017 07:09


MHP'de bir toplu istifa daha

mhp

Aydın'da 460 MHP'nin partiden istifa etmesinin ardından bu kez Manisa'nın Turgutlu ilçesinden toplu istifa haberi geldi

Aralarında MHP Meclis Üyesi Gürbaz Acar'ın da olduğu 203 partili, MHP'den istifa ettiklerini açıkladı. İstifa edenler arasında eski belediye başkan yardımcıları, eski meclis üyeleri, eski ilçe başkanları, eski ocak başkanları da var. Basın açıklamasında bazı partililerin gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Basın açıklamasını yapan eski MHP Turgutlu İlçe Başkanı Ahmet Köktopçu, istifaların yeni bir oluşuma dahil olarak yorumlanmaması gerektiğini ifade etti.

 

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