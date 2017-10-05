05/10/2017 22:52


Faruk Çelik apar topar ameliyata alındı

Faruk Çelik

Eski Bakan Faruk Çelik, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle özel bir hastanede acil ameliyata alındı

Bursa'da hastaneye kaldırılan eski Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik geçirdiği ameliyatın ardından gözlem altına alındı. Özel bir hastanede ameliyata alınan AKP Şanlıurfa Milletvekili ve eski Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Çelik, daha önce de 23 Mayıs 2014 tarihinde acil olarak ameliyata alınmış, başarılı geçen ameliyat yaklaşık 2 saat sürmüştü.

 

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