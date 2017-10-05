Bomba haber Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek ile bir araya geldi
İstifasıyla gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edildi
Melih Gökçek’in İran ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istediği belirtiliyor. Ankara kulislerinde görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı bilgisi geldi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, canlı yayında yaptığı açıklamada Melih Gökçek için istifa sürecinin başladığını bu akşam olmazsa bile iki-üç gün içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını bırakacağını söyledi.