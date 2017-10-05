Kılıçdaoğlu ailesi yemin töreni için Sivas'ta

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatani görevini yapan oğlunun yemin töreni için eşi ve gelini ile beraber Sivas'a gitti

Kemal Kılıçdaroğlu'nu Sivas-Ankara karayolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği önünde CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ve partililer karşıladı. Burada partililer ile tokalaşan Kılıçdaroğlu, daha sonra geceyi geçirmek üzere Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Misafirhanesi'ne geçti. Kılıçdaroğlu, yarın 5. Piyade Eğitim Tugayı Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yemin törenine katılacak.