05/10/2017 19:27


MHP'de 460 partili istifa etti Akşener'e destek verecek

mhp

Aydın'da 460 MHP’li partiden istifa ederek Meral Akşener'in yeni kuracağı partiye geçecek

MHP Aydın İl Başkanlığı Ağustos ayında, Aydın eski Milletvekili Recep Taner’in de aralarında bulunduğu 12 partili hakkında, partiden ihraç edilmesi için dosya hazırlayıp, disiplin kuruluna sevk etti. İki gün önce de Efeler İlçe Başkanlığı tarafından eski il başkanlarından Hasan Muti ve Fevsi Köse’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi, partiden ihracı için disipline sevk edildi. Bu durumu tepki gösterdikleri belirtilen 460 MHP’li, istifa ederek yeni oluşum olarak bilinen Meral Akşener’in partisinde yer alacaklarını açıkladı.

Bir restoranda buluşarak istifalarını açıklayan partililer adına konuşan MHP eski Aydın Milletvekili Recep Taner, şöyle dedi: Disiplin kuruluna sevk edildik. Ancak, bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen bir türlü bizle ilgili olan disiplin kararları gelmedi. Biz de bugün burada MHP’den istifa etme kararı aldık. Burada gördüğünüz kişiler MHP ile ilişkilerini kesiyorlar. Bizim artık bu partide yerimiz olmadığı düşüncesindeyiz. Bundan sonraki süreçte Meral Akşener’in yanında olmayı tercih edeceğiz. Dün DSP, ANAP, DP’de AKP’de farklı siyasi görüşlerde siyaset yapan arkadaşlarımızın da bu dümende ve bu oluşumda bize destek vermek için buradalar. Hep birlikte bir yola çıkmış bulunmaktayız. Allah, yar ve yardımcımız olsun.


Avrupa Gazete
Avrupa Gazete - 6 Ekim 2017
Aykut Kocaman ve Alper Potuk
Aykut Kocaman ve Alper Potuk'a verilen ceza belli oldu
Türkiye İzlanda maçı
Türkiye İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak
Kadir Mısıroğlu
Atatürk'e hakaret eden yazar hakkında soruşturma başlatıldı
balık
Balık yerken sakın onu tüketmeyin
İlgili Haberler
Adalet Nöbeti

Adalet Nöbeti'nde 27. hafta

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Melih Gökçek

Melih Gökçek'in yerine gelecek isim kulislerde konuşuluyor

kadir topbaş

Kadir Topbaş'tan CHP liderine jet yanıt

Son Dakika Haberleri
Avrupa Gazete

Avrupa Gazete - 6 Ekim 2017

Aykut Kocaman ve Alper Potuk

Aykut Kocaman ve Alper Potuk'a verilen ceza belli oldu

Türkiye İzlanda maçı

Türkiye İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak

Kadir Mısıroğlu

Atatürk'e hakaret eden yazar hakkında soruşturma başlatıldı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Yarın çok geç olacak

Gerek Suriye’de, gerekse Kuzey Irak’taki gelişmeler, bir anlamda Türkiye’yi köşeye sıkıştırma operasyonları olarak da değerlendirilmelidir. Her iki taraftaki gelişmelere baktığımızda ortaya çıkan tablo şöyle: Amerika’nın desteğindeki PKK/ ...

Devam