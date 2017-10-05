05/10/2017 16:27


Adalet Nöbeti'nde 27. hafta

Adalet Nöbeti

Tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi avukatları için başlatılan Adalet Nöbeti devam ediyor

Bu haftaki nöbete gazeteci Musa Kart, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Baro Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve geçtiğimiz hafta tahliye olan yazar Kadri Gürsel ve çok sayıda avukat katıldı. Ellerinde tutuklu avukat Akın Atalay’ın fotoğrafı bulunan avukatlar, “adalet” yazılı pankart açtı.

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran tarafından okunan basın metninde şu ifadelere yer verildi; “Adalet mülkün temeliyse adliyeler de o mülkün temel taşıdır. Biz avukatlar, müvekkillerimiz için adliye koridorlarında adalet arıyoruz. Müvekkillerimiz adına adalet peşinde koşarken yargının önce bir cemaatin sonra da bir siyasi partinin arka bahçesine dönüşmesine üzülerek şahit olduk. Yargının adalet değil kumpas davaları üretmesine içimiz kan ağlayarak tanıklık ettik. Yargı bağımsız olmayınca ve adliyeler adalet üretmeyince adaleti ne yazık ki başka yerlerde arar olduk. Uzunca bir süredir de kendi meslektaşlarımız için burada adalet nöbeti tutuyoruz. Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik kumpas davası kapmasında tutuklanan meslektaşlarımız için 27 haftadır buradan adalet talebimizi haykırıyoruz”

Kaynak: DHA


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