05/10/2017 12:44


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tahran ziyareti sırasında gazetecilere Melih Gökçek'in istifa edeceğine dair haberlerle ilgili açıklama yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasının istendiğine ilişkin iddiaları da yorumlayan Erdoğan “Belediyelerde iyi niyet içerisinde mesele çözülür. Davaya inananlar gerekirse istifa ederler. Bir makama getirilirken iyi de makamı boşaltması istenirken niye yadırganıyor. ‘Şerefim var’ dersen, partinin şerefi var kusura bakma. Partinin şerefi daha önemli. Yerel seçime hazırlık yapmalıyız.” dedi.

Erdoğan, önceki gün gazetecilere Meclis kulisinde yaptığı açıklamada ise Melih Gökçek ve ‘istifa listesi’nde ismi geçen diğer başkanlar için  “Şu an yok ancak olmayacağı anlamına gelmez” demişti.


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