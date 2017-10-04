Melih Gökçek'in yerine gelecek isim kulislerde konuşuluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa edeceği ve Gökçek'in yerine gelecek ismin Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki olduğu iddia edildi

Melih Gökçek’in istifası istenen 5 belediye başkanından biri olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İstifa iddiaları sonrası Ankara’da müthiş bir görüşme ve telefon trafiği yaşanırken daha şimdiden Melih Gökçek'in yerine hangi ismin geleceği tartışılmaya başlandı.

Veysel Tiryaki kimdir

Veysel Tiryaki, 1965 yılında Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde doğan Tiryaki ilk, orta ve lise tahsilini Dörtdivan ve Gerede’de tamamladı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Tiryaki, kısa bir süre Maliye Bakanlığında Denetim Elemanı olarak görev yaptıktan sonra 1990 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı’nda mülki idare amiri olarak Ağaçören, Tufanbeyli, Hasankeyf ve Arhavi ilçelerinde kaymakam, Artvin ve Osmaniye’de de vali yardımcısı olarak çalıştı.Yerel yönetimler ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere 1992 yılında 6 ay İngiltere’de kalan Tiryaki, 1998-1999 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde “Kamu Yönetimi Yüksek Lisans” programını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde de master yaptı. Şu anda ise Ankara Üniversitesi’nde doktora yapıyor.İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görevini sürdürürken 2004 yılında Belediye Başkanlığı adaylığı için istifa eden Tiryaki, 2004 seçimlerinde Altındağ Belediye Başkanı seçildi.2009 yılındaki seçimi de kazanarak ikinci kez Altındağ Belediye Başkanı oldu.30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimde tekrar Ak Parti’den aday oldu ve 3.kez Ankara Altındağ Belediye Başkanı seçildi.Tiryaki, evli ve 3 çocuk babasıdır.