04/10/2017 14:19


Kadir Topbaş'tan CHP liderine jet yanıt

kadir topbaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden istifa eden Kadir Topbaş, CHP liderinin grup toplantısında yaptığı açıklamalara yanıt verdi

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Topbaş, "Sn. Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda hakkımda konuşmuş. Kendisi ile en son 2009 Yerel Seçimleri'nde muhatap olmuştuk. Veda toplantısında, 'İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konmamayı affetmez' demiştim. Bu söz bir alıntı değildir, şahsıma aittir. Yaptığım her konuşmada dile getirdiğim bir ifadedir. Görüyorum ki; Bu sözü, bir yerlere çekmeye çalışanlar var. Bir yere çekmeye gerek yok" dedi.

"Konu basit. İnsana saygının öneminden söz ediyorum" diyen Topbaş, "Bu sözü, başkalarının bana karşı tavırları için değil, benim insanlara hangi duygu ile yaklaştığımı ifade etmek için dile getiriyorum. 'Adam yerine konmamak' ifadesini, cinsiyetçi bir anlam taşıdığı gerekçesi ile eleştirenler de var. Bu eleştiriyi ise, 'Adam olmayı' bir cinsiyet meselesi olarak değil, şahsiyet meselesi olarak gördüğümü belirterek yanıtlamak isterim. Zaten; İstanbullular bizi, biz İstanbullular’ı biliriz. Bize atılan hiç bir çamur üzerimize yapışmaz. Onurumuzla geldik, onurumuzla ayrıldık. Muhalefete tavsiyem; Beni karalamak yerine, kendinizi insanlara sevdirmeye çalışınız" ifadelerini kullandı.


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