HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi

Başbakanlık Tezkeresi'nde, Konca'nın, terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği anımsatıldı.Tezkere'de, Anayasa'nın ilgili maddesi uyarınca Konca'nın milletvekilliğinin düşürülmesi için gereğinin yapılması talep edildi.

Besime Konca

Bahçekapılı, Anayasa'nın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin olan ve Anayasa'nın 84. maddesi 2. fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı okunduğu için Konca'nın milletvekilliğinin düştüğünü duyurdu.

HDP'li vekillerinden karara protesto

Bu arada söz konusu Başbakanlık Tezkeresi okunurken, HDP milletvekilleri sıralara vurarak, Konca'nın milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etti. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, kararın okunmasının ardından söz alarak Besime Konca'nın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

"Siyasallaşmış bir yargının kararını kabul etmediklerini" söyleyen Yıldırım, "bu yanlı kararların hesabının er geç verileceğini" ifade etti.

Bu arada Anayasa'ya göre, milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı TBMM Genel Kurulunda okunan üyenin milletvekilliği, oylamaya gerek kalmaksızın düşüyor.