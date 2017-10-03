03/10/2017 14:17


Melih Gökçek istifa edecek iddiasına Erdoğan'dan yanıt

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısının ardından, Melih Gökçek'in istifa edip etmeyeceği hakkında açıklama yaptı

Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının istendiği yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire... Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu” dedi.


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