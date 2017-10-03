Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek'in istifasını mı istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasını istediği iddia edildi

AK Parti'nin en son yapılan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, önümüzdeki dönemde aşama aşama istifa ederek göreve veda edecek belediye başkanlarının konuşulduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan sonra 5 ilin belediye başkanının da aynı şekilde 2019'u beklemeden görevden ayrılacağını söyledi. Erdoğan bu kapsamda İstanbul'daki bazı ilçelerin belediyelerinin de değerlendirmeye alındığını belirtti. İstifası istenen 5 ilin arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yani Melih Gökçek’in de olduğu bildiriliyor.