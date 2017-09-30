Bakan Çavuşoğlu'ndan Mesud Barzani’ye uyarı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumuna ilişkin gazetecilerden gelen soruları yanıtladı

IKBY lideri Mesud Barzani’nin geç olmadan hatasından dönmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu “Biz hâlen bu geçersiz referandumun hükümsüz kalması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Dünyanın hiçbir yerinden destek yoktu, gelmedi. Herkes karşıydı, buna rağmen yaptılar. Yanlış bir karardı ve bu yanlıştan, bu hatalı karardan dönme imkânı var. Bölgenin istikrarı, güvenliği için, hatta Irak’taki Kürt kardeşlerimizin huzuru için Barzani yönetiminin bu hatadan dönme şansı var. Bizim muhatabımız Bağdat yönetimidir, bundan sonra da Bağdat olacaktır” diye konuştu.

Bu arada IKBY, Bağdat yönetiminin, Irak’ın sınır kapılarını ve uluslararası uçuşları devretme yönündeki çağrısını reddetti. Irak Başbakanı Haydar İbadi, sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat’a verilmemesi hâlinde IKBY’nin bütün uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını söylemişti. İbadi “Referandumun tüm Irak ve IKBY’ye olumsuz etkileri olacak. Irak’ın birliği ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğiz. Referandumun sonucuyla ilgili müzakerelerde bulunmayacağız” diye konuşmuştu. Irak Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Bağdat’ın İran ve Türkiye ile koordinasyonlu bir şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınır kapılarının kontrolünü ele geçirmeyi planladığı belirtildi.