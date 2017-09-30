30/09/2017 08:48


Bomba iddia Melih Gökçek görevden alınacak mı

Melih Gökçek

Yazar Erol Mütercimler, katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada kısa bir süre içinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in görevden kısa süre içinde alınacağını söyledi

Meltem Tv’de “Akıl Oyunları” adlı programa konuk olan yazar Erol Mütercimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köklü bir değişiklik yapacağını belirtirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek hakkında da “eli kulağında” dedikten sonra, “Görevden alınacak” iddiasında bulundu.

Mütercimler, “Melih Gökçek bugün yarın görevden alınacak. Tayyip Bey AKP’de büyük temizlik yapıyor. AKP içinde çok büyük kavgalara tanık olacağız” dedi.


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