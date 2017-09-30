30/09/2017 08:43


Abdullah Gül'den tartışılan referandum hakkında flaş açıklama

abdullah gül

Özel programı için İzmir'de bulunan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumuna ilişkin konuştu

Konuyla ilgili açıklama yapan Gül, “Bunlar çok önemli gelişmeler, bütün devlet erkanı bunu çok yakın takip ediyor, gerekeni yapıyor. Nihayetinde bunlar Türkiye'nin ulusal meseleleri olduğu için bunlara öyle bir bakış gerekir. Hiçbirimiz bu coğrafyada herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğünün tehlikeye girmesini istemeyiz. Dolayısıyla özellikle Irak, Suriye söz konusu olduğunda toprak bütünlükleri, siyasi birlikleri hep devam etmeli. Devam etmesi için de o ülkenin bu şartları oluşturmaları, temelinde insan hakları, hukuku, eşitliği kendi aralarında hep sağlamaları gerekir. Buralarda yapılan hatalar, tabi neticede hep bölünmelere kadar gidiyor. Dolayısıyla Irak'ın bu hale gelmesi yeni bir şey değil. 80-90'lı yıllarda başlayan süreçler. Halep'te Kürtlere karşı kullanılan kimyasal silahlar, 32-36 paralellerin uygulamaya girmesi, adım adım bunlar hep oluştu. Onun için hep dikkatli olmak gerekiyor, onun için önce herkes kendi vatandaşlarının farklılıkları ne olursa olsun, kendilerine iyi bağlaması lazım. Herkesin aidiyetini ülkesine sağlamlaştırması lazım, bunlar yapılmazsa uzun vadede ayrışmalar ortaya çıkıyor” dedi.

Irak'ın toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Gül konuşmasına şöyle devan etti.

“Bir taraftan Irak'ın toprak bütünlüğünün siyasi birliğini hep desteklememiz lazım ki biz bunu güçlü bir şekilde destekledik. Bir taraftan halk olarak, basın olarak, siyasiler olarak, demeçlerimizde söylemler öyle olmalı ki herhangi bir şekilde kendi vatandaşlarımızın bazılarının da asla onların kalbini de buruk hale getirmemek gerekir. Ne söylediğimi anladınız. Manşetlere baktığımda sanki bizim Kürt nüfusumuz yokmuş gibi sorumsuz manşetler de görüyorum. Onda da çok dikkat etmek gerekir, bu coğrafyada herkes kendi ülkesinde huzur içinde, barış içinde yaşamalı. Bunu sağlamak da o ülkeyi idare edenlerin görevleri. Onun için de vaktiyle Saddam'ın acımasızlığı olmasaydı, Irak da bu duruma gelmezdi. Suriye'nin acımasızlığı olmasaydı Suriye o hale düşmezdi. Bütün bunlardan alınacak dersler var.”


hava durumu
Yurt geneli hava durumu 30 Eylül 2017
emre aydın konseri
Emre Aydın konserinde ortalık savaş alanına döndü
Barış Arduç ve Elçin Sangu
İkili hakkında ortaya atılan iddia Gupse Özay'ı sinirlendirecek
Ali Sunal
Ali Sunal aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu
yemen kolera salgını
Yemen'i etkisine alan salgın tarihteki en büyük salgın
İlgili Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Mesud Barzani’ye uyarı

Melih Gökçek

Bomba iddia Melih Gökçek görevden alınacak mı

Mevlüt Uysal

İBB yeni başkanı Mevlüt Uysal oldu

mhp

MHP YSK'dan toplu dilekçelerin kopyasını istedi

Son Dakika Haberleri
hava durumu

Yurt geneli hava durumu 30 Eylül 2017

emre aydın konseri

Emre Aydın konserinde ortalık savaş alanına döndü

Barış Arduç ve Elçin Sangu

İkili hakkında ortaya atılan iddia Gupse Özay'ı sinirlendirecek

Ali Sunal

Ali Sunal aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

 Yazarlarımız
Necdet Sivaslı Barzani’ye ABD Koruması

Barzani’ye ABD Koruması…

Necdet Sivaslı ...

Devam