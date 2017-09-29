İBB yeni başkanı Mevlüt Uysal oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin kazananı AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal oldu

Yapılan seçimin ilk iki turunda, adaylardan biri, meclis üyelerinin üçte ikisinin oyunu alamadığı için başkan seçilemedi. Bunun üzerine, salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi.Üçüncü turda 308 oy kullanılırken, 4 oy geçersiz sayıldı. AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 125 oy aldı.Bu sonuçla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mevlüt Uysal oldu.

UYSAL'DAN SEÇİM SONRASI İLK AÇIKLAMA

Meclis Üyelerine teşekkür eden Uysal, "Bu benim için çok büyük bir onurdur ve o derece de mesuliyetli bir görevdir. Bütün gücümle güveninize layık olmaya çalışacağım." diye konuştu.

"Allah beni size ve İstanbullulara mahcup etmesin." diyen Uysal, "Özellikle AK Parti Grubuna ve tüm AK Parti teşkilatına bu çok önemli görevde şahsıma gösterdikleri güven için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sunan Uysal, şöyle devam etti:

"Güzel bir İstanbul'dan bahsediyorsak, O'nun eseridir. Bu şehre belediye başkanlığı yaptı. Hizmetleri ile İstanbulluların ve milletimizin gönlünde taht kurdu. Bu şehrin her yerinde onun eserleri var. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a da huzurlarınızda ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. "