MHP YSK'dan toplu dilekçelerin kopyasını istedi

MHP Genel Merkezi ardı ardına gelen toplu istifaların ardından harekete geçerek YSK'dan bu istifa dilekçelerinin kopyasını istedi

MHP'nin 8 Eylül'de YSK'ya yaptığı başvuruda özetle “Üyeleri olmayan kişiler de sanki parti üyesiymiş gibi gösterilerek, parti üyeliğinden istifa ettikleri gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İl ve ilçe seçim kurullarına ibraz edilen istifa dilekçelerinin bir nüshasının ilçe başkanlığı yetkilisine verilmesini talep ediyoruz” denildi. Alınan son bilgiye göre de YSK MHP'nin bu teklifini kabul etti