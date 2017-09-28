28/09/2017 17:46


Bakan Bozdağ yaz saati ile ilgili merak edilen soruyu cevapladı

bekir bozdağ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yaz saati uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu

Bozdağ yaptığı açıklamada, "Danıştayın verdiği karar önemli. Yürütmeyi durdurma kararını verdiği için yürütme durmuş olacak. Hükümet olarak biz yaz saati uygulamasının aynen devam etmesinden yanayız. Bu noktada da önümüzdeki günlerde gerekli adım atılacaktır. Büyük bir ihtimalle KHK'ya bu konuda bir düzenleme koymak suretiyle süreç dolmadan önce gerekli yasal değişiklik yapılacaktır. Yaz saati uygulaması herhangi bir değişiklik olmadan uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. 

Yaz saatine ilişkin bazı eleştirilerin olduğunun hatırlatılmasının ardından Bozdağ, ülke ekonomisine faydası, zararı ve çocukların durumuyla ilgili her bir konunun ayrı ayrı değerlendirildiğini söyledi.

İllerde, öğrencilerin eğitim öğretime başlama vakitleri konusunda da Milli Eğitim Bakanlığının valiliklere de bir esneklik verdiğini anımsatan Bozdağ, valiliklerin okul saatleri konusunda bu esneklikten istifade etme imkanının bulunduğunu dile getirdi.

 


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