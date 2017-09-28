28/09/2017 15:03


CHP lideri Atatürk'ü 4 kez gören Ayşe Nineyle buluştu

kemal kılıçdaroğlu

Manisa'nın Alaşehir ilçesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orada Atatürk'ü 4 kez gören 104 yaşındaki Ayşe Şencan’ı ziyaret etti

Şencan’ın elini öpen Kılıçdaroğlu, bir sürede sohbet etti, ikram ettiği üzümlerden yedi. Yaşayan tarih Ayşe Şencan’ın, çocuklarını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, “Oğlan askerde, diğerleri de çalışıyor işlerinde güçlerindeler” dedi.

BAĞDA ÜZÜM KESTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra da aynı yerdeki bağa girip üzüm kesti. Üreticiden bu yılla ilgili ürettikleri üzüm hakkında bilgi aldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, TARİŞ’e geçti.

KADIN İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Manisa’nın Alaşehir İlçesi’nde TARİŞ Entegre Üzüm İşletme Müdürlüğü’nü gezdi. Burada yöneticilerden bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra yemeğe geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada kadın işçilerle aynı masada yemek yedi, onlarla sohbet edip çalışma şartlarını öğrendi. 


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