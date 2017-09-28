28/09/2017 13:29


Mahmut Tanal çok konuşulan fotoğraf hakkında ilk kez konuştu

Mahmut Tanal

Kadri Gürsel'in yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra eşi ile öpüştüğü sırada çekilen fotoğrafı günlerce konuşulmuştu

Kadri Gürsel ve Nazire Kalkan Gürsel çiftinin öpüştüğü sırada kadraja girmesi nedeniyle sosyal medyada gündem olan ve Kadri Gürsel’in çöp poşetindeki eşyalarını minibüse taşımasıyla dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal o geceyi anlattı.

İşte Mahmet Tanal'ın yaptığı o açıklama

“Silivri Cezaevi kapısının önünde gece 01.30’da benim dışımda 10-15 kişi vardı. Bugüne kadar gidişlerimden bildiğim için cezaevi çıkışında insanlar birbirlerine sarılıyorlar, öpüyorlar. Önce eşi gelsin arkadaşlar dedim, çünkü kimseyi sokmuyorlar o alana. Dikkat ettiyseniz, minibüsten gidip alan ve ilk sarılan benim. Eşini aldım, onlar da merhabalaşırken, sarılırken aniden gelişti. Bu planlamış, programlanmış bir şey değil ki, çok insani bir şey. Bu sevginin ve hasretin bir ifadesi.

“İnsanlar içeri girerken özlemlerini unutmazlarsa cezaevi günleri bitmez. Cezaevinde hiçbir şeyi özlemeyeceksiniz, cezaevinin ruhu özlememeyi gerektiriyor çünkü. Yoksa hasta olursunuz, içeriden sağlam çıkamazsınız. Özgürlüğüne kavuşmuş orada, onlar orada öpüşürken ben gittim eşyalarını taşıdım. Dünya mı yıkıldı? İnsanlar birbirlerinden nefret ettiği için kan revan var, savaş var.” 

 

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