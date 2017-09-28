Yıldırım ve el-İbadi tepki çeken referandumu görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi telefonda yaptığı görüşmede IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumunu görüştü

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye-Irak arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular gündeme geldi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen gayrimeşru referandum bağlamındaki gelişmeler ele alındı.