İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bugün seçilecek

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından bugün yapılacak seçimle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden belli olacak

AKP ve CHP grupları kendi adaylarını gösterecek. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu açıklandı. AKP’nin adayı ise henüz kamuoyuna açıklanmadı ancak kulislerde bu ismin Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olduğu konuşuluyor. Yeni seçilecek belediye başkanı 2019 seçimlerine kadar İstanbul’u yönetecek.

YENİ BAŞKAN İKİNCİ TURDA BELLİ OLACAK

İBB Meclisi’nde toplam 309 üye bulunurken, bu üyelerin 179’u AKP'li, 127’si CHP’li, 2’si MHP’li, 1'i ise bağımsız. Yeni başkanın ilk turda seçilebilmesi için 309 üyeden 3’te 2’sinin aynı adaya oy vermesi gerekiyor. Bu turda seçilebilen çıkmazsa ikinci turda salt coğunluk yani 155 rakamı aranacak. Bu da AKP adayının ikinci turda seçilmesi anlamına geliyor.