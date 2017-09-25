25/09/2017 22:05


CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan referandum açıklaması

kemal kılıçdaroğlu

Kuzey Irak'ta yapılan referandum oylamasıyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılan bağımsızlık referandumu oylamasıyla ilgili, "Önümüzdeki günlerde yapılması gereken iki önemli şey var. Bunlardan birincisi Türkiye'de hükümetin ortak ses çıkarması. Üzülerek ifade edeyim farklı sesler çıkıyor ve bu Türkiye'nin itibarına zarar veriyor. İkinci önemli atılması gereken adım, Süratle Irak Merkezi Yönetimi ile Türkiye ve İran'ın bir araya gelmesi ve bu soruna ortak çözüm üretmeleri gerekir. Eğer ortak çözüm üretilebilirse Türkiye bu konuda önemli mesafe alabilir" değerlendirmesinde bulundu.''


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