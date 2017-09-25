Başbakan Yıldırım'dan Abdulkadir Yüksel için başsağlığı mesajı

Geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in vefatının ardından Başbakan Binali Yıldırım açıklama yaptı

Başbakan Binali Yıldırım,"Gaziantep Milletvekilimiz Abdülkadir Yüksel, bugün geçirdiği kalp krizi sonrası hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Mecliste görevi başında kalp krizi geçiriyor. Hemen müdahale edilmesine rağmen maalesef hayata döndürülemedi. Çok değerli bir milletvekilimiz. Uzun yıllar doğduğu Bilecik'te belediye başkanlığı yaptı. Hemşehrilerinin gönlüne taht kurmuş çok değerli bir insandı. AK Parti grubu olarak milletvekilimizin vefatından dolayı üzüntümüz büyük. Yarın 11.00'de TBMM'de resmi tören düzenlenecek, ardından ikindi namazını müteakip doğduğu Bilecik'te toprağa verilecek" açıklamasında bulundu.