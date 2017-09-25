25/09/2017 21:51


MHP'li belediye başkanı hakkında ihraç kararı

Yılmaz Serttaş

MHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş partiden ihraç edildi

MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi 4 Ağustos 2017 tarihinde Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş'ın partimizden kesin ihraç talebi ile başlatılan disiplin soruşturması, 21 Eylül 2017 tarihinde yapılan İl Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanarak, parti tüzüğümüzün 78/4 C, D, E, H maddeleri gereğince kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna tedbirli olarak sevk edilmiştir. İl Disiplin Kurulunun 23 Eylül 2017 tarihinde yapılan toplantısında ise Serttaş'ın Milliyetçi Hareket Partisi’nden kesin çıkarılma talebiyle alakalı tedbirli olarak sevk edilme talebi onanmış ve tedbirli olarak partimizden ihraç edilmiştir" ifadelerine yer verdi.


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