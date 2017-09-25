25/09/2017 20:52


AK Partili milletvekili hayatını kaybetti

Abdulkadir Yüksel

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu

Geçirdiği kalp krizi sonucunda Güven Hastanesine kaldırılan 55 yaşındaki Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat haberinin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve bazı AK Parti milletvekilleri Güven Hastanesi'ne geldi. Abdulkadir Yüksel, 3 Temmuz 1962'de Şanlıurfa Birecik'te doğdu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitiren Yüksel, 10 yıl Birecik Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Yüksel'in 3 çocuğu var. 


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