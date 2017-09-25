25/09/2017 09:45


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o tarihte seçilecek

Vasip Şahin

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 28 Eylül'de seçim yapılacağını açıkladı

İstanbul Valisi Şahin yaptığı açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, yeni Belediye Başkanını seçmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 28 Eylül Perşembe günü saat 15.00'da toplanması Valiliğimce uygun görülmüştür.

Anılan yer, tarih ve saatte, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesinde belirtilen usullere uygun yapılacak toplantıya Belediye Meclis üyelerinin katılımları hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur."


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