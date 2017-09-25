Bağımsızlık referandumu için oy verme işlemleri başladı

Dünyanın tepkisini çekerek bugün bağımsızlık referandumuna giden Kuzey Irak'ta oy verme işlemleri başladı

Uluslararası haber ajansları, Erbil'den ilk referandum fotoğraflarını paylaşıyor. Sandığa gidenlerin parmaklarının boyandığı dikkat çekiyor. Sandık kurulan yerler arasında Kerkük, Tuzhurmatu gibi Türkmenlerin yoğun yaşadığı kentler ile Musul'un Mahmur ve Şengal gibi ilçeleri de var.

BARZANİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani, dün kameralar karşısına geçti ve uyarılara kulak asmayarak referanduma gidileceğini ilan etti. Barzani'nin yayın organı Rudaw, 5 milyon seçmenin bulunduğunu bildiriyor. Talabani ve diğer muhalif Kürt hareketlerin daha etkin olduğu Süleymaniye, 1 milyon 280 bin seçmenle en kalabalık kent. Bölgenin başkenti Erbil'de 1 milyon 200 bin, fırtınanın koptuğu Kerkük'te ise 750 bin civarında seçmen bulunuyor.