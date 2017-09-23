23/09/2017 21:13


Abdullah Gül'den bağımsızlık referandumu hakkında önemli uyarı

Abdullah Gül

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından IKBY referandumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Abdullah Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İki Müslüman Arap ülkesi Irak ve Suriye’nin belkemikleri zaten kırılmışken, bölgede bu kadar acı ve yıkım yaşanırken, şimdi de kaçınılmaz Arap-Kürt savaşlarının başlamasına yol açacak referandum kararından vazgeçmenin Irak Kürtler'i için de iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca, Türkmen, Kürt ve Arap halklarının bir arada bulunduğu Kerkük’te bu tür bir emrivaki, mevcut durumu daha da kötüleştirecektir." ifadelerini kullandı.


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