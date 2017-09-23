23/09/2017 10:36


Kadir Topbaş'ın yerine Göksel Gümüşdağ mı gelecek

Göksel Gümüşdağ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın görevinden istifa etmesinin ardından gözler yerine kimin geleceğine çevrildi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Topbaş'ın istifasının ardından açıklamalarda bulundu. Kaya açıklamasında, "Sayın başkanımızın bir takdiri ve tercihidir. Kadir Abi’yi biz bir beyefendi olarak tanıdık. Değerlendirmesi kendisine aittir, buna saygı duyuyoruz" dedi.

Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Belediye Meclis Üyesi ve Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın isminin geçmesine ilişkinse, "Meclis üyelerimizin her birinin büyükşehir belediye başkanlığı yapacak donanımda olduğuna inanıyoruz. Ancak kimin olacağıyla ilgili bugün bir şey söylememiz mümkün değil. İstanbul'un 39 ilçesindeki meclis üyelerimiz ya da 25 belediye başkanımızdan hangisi uygun görülüyorsa parti kademesi onu değerlendirecek." ifadelerini kullandı.


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