Kadir Topbaş'ın oğlu babasının istifasına sevinmiş işte nedeni
Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifasını duyuran Kadir Topbaşın oğlu babasının kararıyla ilgili açıklama yaptı
İstifasını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş twitter'dan bir açıklama metni paylaştı. Oğul Topbaş, babasının görevi bırakmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buna gerekçe olaraksa, babasının iş yoğunluğundan dolayı küçüklüğünden beri çok az görüşebilmesini gösterdi. Son olarak ise "Artık bizimsin. İyi ki varsın. İyi ki babamsın" sözlerini söyledi.