Bekir Bozdağ 'Referandum yapılmasına asla rızamız yoktur'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna ilişkin konuştu

Türkiye'nin referandumun ertelenmesini değil, iptal edilmesini istediğini söyleyen Bozdağ, "Bizim bu referandumun bugün de yarın da asla yapılmasına rızamız yoktur. Tekrarlanmayacak şekilde iptal edilmelidir" dedi.

Referandumun "gayrimeşru" olduğunu söyleyen Bozdağ "Türkiye olarak biz son bir çağrıda bulunuyoruz. Bu referandumu iptal edin. Henüz vakit geçmiş değil" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) gerçekleşti.

MGK sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planladığı referandumun "gayrimeşru niteliği ve kabul edilemezliği bir kez daha belirtilmiştir" dendi.

3 saat süren toplantı sonrası yapılan açıklamada "Tüm ikazlarımıza rağmen bu referandumun yapılması halinde Türkiye, ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tutar" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit eden bu adımın, Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile birlikte, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarı için de tehdit oluşturan vahim bir yanlış olduğu kuvvetle vurgulanmıştır.

"IKBY yönetimi, vakit varken referandum kararından vazgeçmeye davet edilmiştir. Bu takdirde, Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasındaki meselelerin görüşmeler yoluyla ve anayasal temelde çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğu kaydedilmiştir.

"Kuzeyiyle birlikte tüm Irak'ın; Araplar, Kürtler, Türkmenler, Ezidiler, Keldaniler, Süryaniler ve diğer toplumsal gruplardan oluşan çoğulcu yapısının, ancak ülkenin toprak bütünlüğü temelinde korunabileceği belirtilmiştir."

'Vahim sonuçlar kaçınılmaz olur'

Açıklamada referandumun yapılması halinde, "vahim sonuçların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu ifade edilmiştir" denildi ve eklendi:

"Tüm ikazlarımıza rağmen bu referandumun yapılması halinde Türkiye, ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tutar."

Her iki açıklama, IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin bugün katıldığı mitingde referandumun yapılacağını açıklamasının ardından geldi.