22/09/2017 19:25


Kadir Topbaş'ın istifasına AK Parti'den ilk yorum

AK Parti

Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifasını AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya değerlendirdi

NTV yayınına katılan Erol Kaya Kadir Topbaş'ın istifasının ardından, 'Değerlendirmesi kendisine aittir ve buna saygı duyuyoruz.10 gün içinde yeni bir belediye başkanımız için süreç başlamış olacak ve seçilmiş olacak. Sayın başkanımız AK Parti’de gayretini sürdüreceğini ifade etti. Başkanlıkla da ilgili sanırım sağlığıyla ilgili hususlardan dolayı affını istedi.

İstanbul Valisi, belediye kanuna göre 10 gün içinde İBB meclisini toplantıya çağıracak.Bu toplantıda bir arkadaşımız aday olacak bir oylama olacak.Birinci ve ikinci turda üçte iki, son turda ise salt çoğunlukla yeni başkan seçilmiş olacak. Önümüzde hafta sonuna kadar tamamlanacağını umuyorum.' değerlendirmesinde bulundu.


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