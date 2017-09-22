22/09/2017 15:46


Kadir Topbaş istifa mı etti

Kadir Topbaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifa ettiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Topbaş'ın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor

Başbakan Binali Yıldırım, Topbaş'ın istifa edip etmediği yönünde çıkan haberler hakkında sorulan soruya, “Bu konuda bugün içinde Kadir Bey bir açıklama yapacak” cevabını verdi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclisi’nde temmuz ayında oyçokluğu ile kabul edildiği halde eksikleri olduğu ve ileride Meclis’i sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar değişikliği dosyasını iade etmişti.İmar değişiklikleri AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan bir kez daha onaylanmıştı. Bu gelişme sonrasında Kadir Topbaş'ın istifa ettiği iddia edilmişti.


Lens
Siyah beyazlı yönetimden derbi öncesi Lens'e uyarı
Itır Esen
Miss Turkey 2017 birincisinin tacı geri alındı iddiası
Aziz Yıldırım
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a karşı hamle
kocaeli haberleri
Kocaeli'ndeki faciada ölü sayısı artıyor
Kadir Topbaş
Kadir Topbaş istifa mı etti
İlgili Haberler
başbakan yıldırım

Başbakan Yıldırım'dan Barzani'ye referandum çağrısı

erdoğan ve trump

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesinde neler konuşuldu

balıkesir

MHP'de bir toplu istifa haberi daha

TBMM Genel kurul

Meclis yarın Suriye ve Irak tezkeresi için olağanüstü toplanıyor

Son Dakika Haberleri
Lens

Siyah beyazlı yönetimden derbi öncesi Lens'e uyarı

Itır Esen

Miss Turkey 2017 birincisinin tacı geri alındı iddiası

Aziz Yıldırım

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a karşı hamle

kocaeli haberleri

Kocaeli'ndeki faciada ölü sayısı artıyor

 Yazarlarımız
mustafa oz

Yap boz tahtası

Bir iş yaparken sadece kendi fikirlerinle hareket edersen hata yapma şansın devamlı vardır.Her insan her şeyi bilemez.Benim en çok bildiğim hiç bir şey bilmediğim demiştir ...

Devam