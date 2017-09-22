Kadir Topbaş istifa mı etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifa ettiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Topbaş'ın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor
Başbakan Binali Yıldırım, Topbaş'ın istifa edip etmediği yönünde çıkan haberler hakkında sorulan soruya, “Bu konuda bugün içinde Kadir Bey bir açıklama yapacak” cevabını verdi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclisi’nde temmuz ayında oyçokluğu ile kabul edildiği halde eksikleri olduğu ve ileride Meclis’i sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar değişikliği dosyasını iade etmişti.İmar değişiklikleri AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan bir kez daha onaylanmıştı. Bu gelişme sonrasında Kadir Topbaş'ın istifa ettiği iddia edilmişti.