Başbakan Yıldırım'dan Barzani'ye referandum çağrısı

Türk İş ziyareti sonrasında açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım Kuzey Irak'ta Barzani'nin yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna dair açıklama yaptı

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuyla ilgili yaptığı o açıklama, ''Yanlış bir karar. Bunu sonuçları olacaktır. Şu ana kadar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden beklediğimiz olumlu adımı görmedik; bu referandumun gerçekleşmesi Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesi.Türkiye ulusal güvenlik meselesi konusunda uluslararası ve ikili anlaşmalardan doğan haklarını kullanmakta kararlıdır. Nedir bu anlaşmalar? Lozan. Ankara anlaşması. 1946 Irak ile dostluk anlaşması.

Devletlerin statülerinde değişikliğe gidecek herhangi bir girişim anlaşmalardan doğan haklarımız çerçevesinde Türkiye’nin hiçbir zaman kabul etmeyeceği bir sonuçtur.Burada bir çağrı daha yapmak istiyorum. Henüz zaman bitmiş değil. Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir. Bütün dünyanın karşı çıktığı ve açık olarak ikili ve uluslararası hukuka aykırı olarak inatla yapmaya çalıştığı bu referandum, bölgedeki Kürt kardeşlerimiz için de hayırlar getirmez. Bölge için hiç hayırlı olmaz."