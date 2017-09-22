Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesinde neler konuşuldu

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de bir araya geldi

BM Genel Kurul çalışmaları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme Lotte New York Palace Otel’de gerçekleşti. 22:15’te başlayan görüşme 50 dakika sürdü.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Erdoğan görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, görüşmenin “iyi geçtiğini” söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Görüşmeyle ilgili ilk resmi açıklama Türkiye tarafından geldi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan basın açıklamasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede, bölgesel meselelerin çözümü için iş birliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalındığı bildirildi” denildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Görüşmede, bölgesel meselelerin çözümü için işbirliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalınmıştır.

İki lider, 25 Eylül 2017 tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gerçekleştirmeyi planlanladığı referanduma karşı olduklarını ifade ederek, bu tür bir adımın ciddi sonuçları olacağını vurgulamışlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

“TRUMP; DOSTUM BENİM…”

ABD Başkan Donald Trump görüşmenin başında Erdoğan’ın elini sıkarken, kendisine “dostum benim” diye hitap etti. Erdoğan’ın “dünyanın çok zor bölgesinde yer alan bir ülkeyi yönettiğini” de söyleyen Trump, “liderliği konusunda yüksek notlar alıyor” dedi.

ERDOĞAN: BÖLGESEL KONULARI ELE ALACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sözlerine “Değerli dostum Donald ile bugün heyetlerarası ve ikili görüşme gerçeklestireceğiz” diye başladı. “İnanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma firsatını bulacağız” diyen Erdogan, “Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok tesekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.