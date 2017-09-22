22/09/2017 07:16


Meclis yarın Suriye ve Irak tezkeresi için olağanüstü toplanıyor

TBMM Genel kurul

TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye tezkeresi için yarın saat 16.00'da olağanüstü toplanacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nun, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için, 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacağını kaydetti.Söz konusu Başbakanlık Tezkeresi daha önce Genel Kurul'da, 2 Ekim 2016 tarihinden 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmıştı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Grubu'nun, 23 Eylül Cumartesi olağanüstü toplanacak olan Genel Kurul'da tam kadro olacağını, Irak ve Suriye Tezkeresi'ne olumlu oy vereceğini bildirdi.AA'ya açıklama yapan Akçay, MHP Grubu'nun 23 Eylül Cumartesi tam kadro Genel Kurul'da olacağını söyledi.Tezkereye olumlu oy vereceklerini bildiren Akçay, "Bu, yapılması planlanan referanduma karşı TBMM’den verilecek kararlı ve güçlü ses olacaktır." dedi.

Olağanüstü toplantıda Irak ve Suriye tezkerelerinin görüşüleceğini belirten Akçay, "25'inde yapılması istenen referanduma karşı, TBMM’nin Türk milleti adına vereceği kuvvetli ve kararlı adımı bütün dünya görecek." diye konuştu.


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