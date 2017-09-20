20/09/2017 18:03


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesinin saati belli oldu

donald trump ve erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump yarın akşam saat 22.00'da bir araya gelecek

ABD'nin New York kentine Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu nedeniyle giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında birçok devlet başkanı ile ikili görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta yarın ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek.

İki lider, yarın TSİ ile 22.00'de, Lotte New York Palace Oteli'nde ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Söz konusu görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın ortak bir açıklama yapması bekleniyor.

İki lider arasında yapılacak bu görüşmede Erdoğan'ın FETÖ elebaşı Gülen'i gündeme getirmesi bekleniyor.


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