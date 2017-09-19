19/09/2017 18:51


Meral Akşener’den İsmail Kahraman'a FETÖ yanıtı

meral akşener

Yeni parti kurma hazırlıkları yapan Meral Akşener, İsmail Kahraman'ın kendisine 'FETÖ'cü demesinin ardından sessizliğini bozdu

MHP'den ihraç edildikten sonra yeni parti kurmaya hazırlanan Meral Akşener, Fox Tv'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.  Akşener kurma hazırlığı süren partisi ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.Hakkında başlatılan “FETÖ'cü” iddialarına da değinen Meral Akşener “Ölmüş anama, torunuma sövülüyor. Sayın Cumhurbaşkanıma çağrımdır. Ben bir tursunol kağıdıyım. Kim ‘Meral Akşener FETÖ'cü' diyorsa kendisi ya da eşi ya da kızı ya da damadı üst düzey FETÖ'cüdür. Kendisi de kriptodur.” dedi.

İSMAİL KAHRAMAN VURGUSU

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın kendisi için “FETÖ’cü” dediğini belirten Akşener “Sayın Cumhurbaşkanı bu mücadeleyi yapamıyor. FETÖ'yü ben temizleyeceğim” diye konuştu. Akşener sözlerini şöyle sürdürdü “Gitsinler İzmit'in Gündoğdu köyüne. Bırakın ailemi, köyümde FETÖ'cü yok benim. Hodri meydan. Kim bu kadar iddialı söyleyebilir. Kaçacak derler diye pasaport bile almadım”


serin hava
Meteorolojiden hava sıcaklıklarıyla ilgili son dakika uyarısı
fındık için adalet
CHP'nin 'Fındık İçin Yürüyoruz' yürüyüşü devam ediyor
fetö operasyonu
Çanakkale merkezli 3 ilde FETÖ'den 25 gözaltı
meral akşener
Meral Akşener’den İsmail Kahraman'a FETÖ yanıtı
devlet bahçeli
MHP lideri Bahçeli'den Kerkük açıklaması
İlgili Haberler
devlet bahçeli

MHP lideri Bahçeli'den Kerkük açıklaması

Meral Akşener

Meral Akşener yeni partiyle ilgili detayları anlattı

Abdullah Gül

Abdullah Gül TEOG tartışmalarına ilişkin ne dedi

Veli Ağbaba

CHP'li Veli Ağbaba'nın TEOG tepkisi

Son Dakika Haberleri
serin hava

Meteorolojiden hava sıcaklıklarıyla ilgili son dakika uyarısı

fındık için adalet

CHP'nin 'Fındık İçin Yürüyoruz' yürüyüşü devam ediyor

fetö operasyonu

Çanakkale merkezli 3 ilde FETÖ'den 25 gözaltı

AKRA BARUT

2018 yılı tatilleri için şimdiden arayın acele edin karlı çıkın

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Moda rüzgarları esiyor

Her yıl yüzümüzü güldüren, yazdan kalma günler yaşatan Eylül ayı bu yıl maalesef öyle olmadı. Neredeyse hoşçakal diyeceğimiz Eylül soğuk ve yağışlı günleri ile bizi ...

Devam