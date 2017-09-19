Meral Akşener’den İsmail Kahraman'a FETÖ yanıtı

Yeni parti kurma hazırlıkları yapan Meral Akşener, İsmail Kahraman'ın kendisine 'FETÖ'cü demesinin ardından sessizliğini bozdu

MHP'den ihraç edildikten sonra yeni parti kurmaya hazırlanan Meral Akşener, Fox Tv'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu. Akşener kurma hazırlığı süren partisi ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.Hakkında başlatılan “FETÖ'cü” iddialarına da değinen Meral Akşener “Ölmüş anama, torunuma sövülüyor. Sayın Cumhurbaşkanıma çağrımdır. Ben bir tursunol kağıdıyım. Kim ‘Meral Akşener FETÖ'cü' diyorsa kendisi ya da eşi ya da kızı ya da damadı üst düzey FETÖ'cüdür. Kendisi de kriptodur.” dedi.

İSMAİL KAHRAMAN VURGUSU

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın kendisi için “FETÖ’cü” dediğini belirten Akşener “Sayın Cumhurbaşkanı bu mücadeleyi yapamıyor. FETÖ'yü ben temizleyeceğim” diye konuştu. Akşener sözlerini şöyle sürdürdü “Gitsinler İzmit'in Gündoğdu köyüne. Bırakın ailemi, köyümde FETÖ'cü yok benim. Hodri meydan. Kim bu kadar iddialı söyleyebilir. Kaçacak derler diye pasaport bile almadım”