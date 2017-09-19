Meral Akşener yeni partiyle ilgili detayları anlattı
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katılan ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski MHP'li Meral Akşener önemli açıklamalarda bulundu
Meral Akşener'in yaptığı o açıklama, 'İnsanlar korktuğu için parti binası bulmakta zorlandık. Kraldan çok kralcı türemiş. Biz MHP'nin devamı olmayacağız. 7 Haziran seçimlerinde ağır bir iftiraya uğradım. Ucunda ölüm de olsa her şeye hazırım. Bir kadın hakim tarafından beraat ettim. Kınalı eller bana ait bir işarettir.Akşener, TEOG'un kaldırılacağına ilişkin eğitimin yaz-boz tahtasına çevirilerek geliştirilemeyeceğini söyledi.'