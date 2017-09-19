19/09/2017 10:06


Meral Akşener yeni partiyle ilgili detayları anlattı

Meral Akşener

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katılan ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski MHP'li Meral Akşener önemli açıklamalarda bulundu

Meral Akşener'in yaptığı o açıklama, 'İnsanlar korktuğu için parti binası bulmakta zorlandık. Kraldan çok kralcı türemiş. Biz MHP'nin devamı olmayacağız. 7 Haziran seçimlerinde ağır bir iftiraya uğradım. Ucunda ölüm de olsa her şeye hazırım. Bir kadın hakim tarafından beraat ettim. Kınalı eller bana ait bir işarettir.Akşener, TEOG'un kaldırılacağına ilişkin eğitimin yaz-boz tahtasına çevirilerek geliştirilemeyeceğini söyledi.'


Bülent Ersoy
Bülent Ersoy'un mayolu görüntüsü sosyal medyayı salladı
Rıza Çalımbay
Antalyaspor'da Rıza Çalımbay dönemi bitti
hava harekatı
TSK'dan terör örgütü PKK'ya dev operasyon
Meral Akşener
Meral Akşener yeni partiyle ilgili detayları anlattı
flaş haber
5 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdüler
İlgili Haberler
Abdullah Gül

Abdullah Gül TEOG tartışmalarına ilişkin ne dedi

Veli Ağbaba

CHP'li Veli Ağbaba'nın TEOG tepkisi

rum lider anastasiadis

Anastasiadis ağzından kaçırdı Kıbrıs'ta müzakereler başlayacak mı

chp fındık yürüyüşü

CHP'nin fındık yürüyüşü bugün başlıyor

Son Dakika Haberleri
Bülent Ersoy

Bülent Ersoy'un mayolu görüntüsü sosyal medyayı salladı

Rıza Çalımbay

Antalyaspor'da Rıza Çalımbay dönemi bitti

hava harekatı

TSK'dan terör örgütü PKK'ya dev operasyon

flaş haber

5 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdüler

 Yazarlarımız
turker erturk

Moskova'daki repertuar değişikliği

Geçen gün, Moskova’da Hüsnü Özyeğin’in sahibi olduğu Credit Europe Bank’ın Rusya pazarındaki 20’inci kuruluş yıldönümü kutlandı. Düzenlenen geceye diplomatik misyonun ve protokolün yanında, Rusya’da iş ...

Devam