CHP'nin fındık yürüyüşü bugün başlıyor

Fındık fiyatlarının 15 lira olmasını bekleyen çiftçiler fındık fiyatının 10 lira olmasına isyan etti. Bunun üzerine CHP de 'fındık yürüyüşü' için harekete geçti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) alımı için 10 lira olarak açıkladığı fındık fiyatı Karadeniz’de şok etkisi yaratmıştı. Beklediklerinden 5 lira aşağısı olarak açıklanan rakam üreticileri isyan ettirdi.

Çiftçilerin tepkisine kulan veren CHP de fındık seferberleğine katılma kararı aldı. Anamuhalefet partisi, bugün Ordu’da ‘Fındık İçin Adalet' yürüyüşünü başlatıyor. Daha önce Ankara-İstanbul arasında Adalet Yürüyüşü gerçekleştiren ve Çanakkale’de Adalet Kurultayı yapan CHP, bugün Ordu’dan Giresun’a ‘Fındık İçin’ yürüyecek. Bugün Ordu’dan başlayacak yürüyüş 2 gün sürecek. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise yürüyüşe Giresun’da son kısımda katılacak.

Kaynak: Sözcü