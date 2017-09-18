18/09/2017 08:58


Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72’inci Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalacağı otel önünde "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyoruz" yazılı dövizler taşıyan bir grup Türk tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkımı geçtiğimiz aylarda sona eren Türk Evi’nin Pazartesi günü yapılacak temel atma törenine katılacak. Erdoğan, Salı günü de BM Genel Kurulu’na hitap edecek ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM zirvesine katılan liderler için düzenlenen öğle yemeğine katılacak, Erdoğan’ın Salı akşamı da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi tarafından verilecek davete katılması öngörülüyor. 

Erdoğan New York’taki temasları kapsamında 21 Eylül perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek ve birçok ülke lideri ile ikili görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Rohinga Temas Grubu toplantısına katılacak. 

Öte yandan Erdoğan’ın ABD’li yatırım ve iş çevreleri, kanaat önderleri, Türk ve Müslüman toplumu ve Yahudi cemaati liderleri ile bir araya gelmesi bekleniyor.


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