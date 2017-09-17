Cumhurbaşkanı TEOG konusunda hemen adım atılmasını istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEOG konusuyla ilgili Başbakan Yıldırım ile görüştüğünü belirterek hemen adım atılmasını istediğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan havaalanında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’nin 72. genel kuruluna katılmak üzere ABD’ye gitti.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Programımız gerek ikili görüşmeler, gerekse katılacağımız faaliyetler bakımından bir hayli yoğun olacak. Görüşmelerin ana temasını insana odaklanma, sürdürülebilir bir dünyada herkes için barış ve insanca bir yaşam için mücadele oluşturmaktadır. Genel kurula iştirak eden katılımcılar gerek bu tema, gerekse dünyamızın gidişatı konusunda görüşlerini ortaya koyacaklardır.

BM Güvenlik Konseyi'nde sürekli söylediğimiz gibi dünya beşten büyüktür, bunu yine gündeme getireceğiz. Bu benim ilk kez katılacağım BM Güvenlik Konseyi toplantısı değil. Katıldığımız günden bu yana öncelikler değişti. Ancak bizim ilkeli tutumumuz, mazlumun sesi olma iddiamız ve değişimin şart olduğu yönündeki ifadelerimiz hep baki kaldı. Hak bildiklerimizi söylemekten, doğruları dile getirmekten asla çekinmedik. Bize düşen elimizle, dilimizle, buna imkan olmadığı zaman kalbimizle yanlışı düzeltmektir.

New York'ta bulunacağım süre zarfında ABD Başkanı sayın Trump da dahil bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Trump ile görüşmeye özel önem atfediyorum. Gündemimizde bir çok önemli gelişme bulunuyor. Bu görüşmenin faydalı olacağına inanıyorum.

SORU & CEVAP

TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemiştiniz. Dün Başbakan ile görüşmenizde konu gündeme geldi mi? Değişiklik kararı var mı? Bu yıl sınava girecek öğrencileri etkiler mi?

Dün sayın başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük. Uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu. Sayın başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Ve bu konuda sayın başbakan ile dün mutabakatımız oluştu. Temenni ediyorum ki hemen süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek. Bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın okul derslerine yönlenmesinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır. Bütün mesele, orta kısımları bitirdikten sonra liseye geçerken tercihlerinde ne yapacakları konusu, okullarda atılacak adımlardır.

Gidecekleri liselere yönelik, gidecekleri liselerde yapılacak hazırlıklarla atılacak adımlardır. Ve bu liseler, özellikle milli eğitimin kontrolü altında yapılacak imtihanlarla, bir fen lisesine mi gidecek, düz liseden Anadolu lisesine mi gidecek, bu liseler kendi imtihanları kendi yapar. Ve bu sorular MEB tarafından hazırlanır. Ama o sınavlar yapılırken MEB'in kontrolü altında yapılır.

Çocuklarımız TEOG denen, ciddi manada sıkıştıran ve paraların akıtıldığı bu süreçten inşallah çocuklarımızı kurtarırız diyorum.

Kaynak: SÖZCÜ